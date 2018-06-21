تركز على "التعاون الاقتصادي"

الرئيس الكوري الجنوبي يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين

  • الخميس 21, يونيو 2018 في 5:08 م
  • الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن خلال وصوله موسكو
    الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن خلال وصوله موسكو
وصل الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الخميس إلى روسيا، حيث يجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تركز على التعاون الاقتصادي والوضع في كوريا الشمالية.
الشارقة 24 – أ.ف.ب:
 
أعن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والكوري الجنوبي مون جاي إن، الذي وصل موسكو الخميس، سيعقدان جلسة مباحثات يوم غدٍ الجمعة، من المفترض أن تركز على التعاون الاقتصادي والوضع في كوريا الشمالية، وسيوقعان سلسلة من الوثائق المشتركة. 
 
ومن المتوقع أن يحضر مون خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام مباراة منتخب بلاده أمام المكسيك السبت في مدينة روستوف أون دون.
 
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن في وقت سابق، أنه تباحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نقاط أثارت تفاؤلاً بالنسبة إلى الوضع في كوريا الشمالية، وذلك خلال زيارة هذا الأخير إلى موسكو.