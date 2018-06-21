15 جريحاً بهجوم انتحاري مزدوج في شمال شرق نيجيريا

من موقع هجوم انتحاري سابق في نيجيريا، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت الشرطة المحلية الخميس، إصابة خمسة عشر شخصاً بجروح، عندما حاولت انتحاريتان مهاجمة سوق قريبة من قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا.

وأضافت أن الجنود النار، أطلقوا النار على امرأة كانت تحاول دخول السوق المحازية لقاعدة المدفعية في مايدوغوري، معقل جماعة بوكو حرام الإرهابية.

ومن جهته، أوضح المتحدث باسم ولاية بورنو إديت أوكون، أن المتفجرات التي كانت تحملها قد انفجرت عندما أصابها رصاص الجنود، وفي مكان قريب، عمدت امرأة أخرى إلى تفجير نفسها في عربة.

وقال المتحدث إن المرأتين قُتِلتا على الفور، موضحاً أن خمسة عشر شخصاً قد أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى.

وتشهد الأسواق باستمرار هجمات انتحارية تنفذها نساء أو فتيات في معظم الأحيان، خصوصاً بالقرب من قواعد عسكرية.

ويأتي الحادث بعد يومين من مقتل تسعة جنود نيجيريين في مايدوغوري، خلال هجوم نسبته السلطات إلى "بوكو حرام".