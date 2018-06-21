ترامب: سأجعل مسألة السيطرة على الحدود جزءاً من اتفاق تجاري مع المكسيك

الشارقة 24 – واس:



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيطالب المكسيك بمنع المهاجرين من الوصول إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك كجزء من جهوده لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).



وأضاف ترامب في اجتماع في دولوث بولاية مينيسوتا "المكسيك لا توقف الأشخاص. حسناً نحن لن نتسامح مع ذلك، وسأجعله جزءاً من نافتا".



يشار إلى أن "نافتا" هي اتفاقية ثلاثية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.