مسلمو الروهينغا يطالبون بحقوق المواطنة في "اليوم العالمي للاجئين"

الشارقة 24 – رويترز:



خرج اللاجئون الروهينغا المشردون إلى شوارع منطقة كوكس بازار في بنغلادش، الأربعاء، للمطالبة بحقوق المواطنة، وذلك في اليوم العالمي للاجئين.



واصطف عشرات من الأقلية المسلمة في شوارع مخيم كوتوبالونج حاملين لافتات تطالب بالاعتراف بهم كمواطنين في ميانمار، وفي الوقت الراهن، تقدم ميانمار بطاقات إثبات هوية للروهينغا ويعتبرها بعض اللاجئين غير كافية.



كما طلب العديد من المتظاهرين من المجتمع الدولي فعل ما يلزم لحمايتهم في مخيمات اللاجئين المكتظة والمترامية الأطراف مع حلول موسم الرياح الموسمية.



وتجاهد وكالات الإغاثة الدولية والسلطات في بنغلادش لحماية مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا من انهيارات أرضية وفيضانات موسمية مميتة قبل ذروة موسم الأمطار المتوقعة في يوليو.



وتسبب هطول المطر والعواصف التي هبت على مدى أيام قليلة في مستهل موسم الأمطار في انهيارات أرضية وفيضانات في وقت سابق من الشهر أدت إلى مقتل اثنين وإصابة عدد من اللاجئين، إضافة إلى إلحاق أضرار بملاجئ مبنية من الخيزران والبلاستيك على منحدرات تلال طينية.