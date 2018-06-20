خادم الحرمين يدعو إلى فتح صفحة جديدة في أفغانستان

الشارقة 24 – واس:

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان الأربعاء، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تابع باهتمام بالغ الهدنة، التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، خلال عيد الفطر المبارك، معرباً عن ترحيبه بهذه الخطوة وتأييده لها، وأمله أن يتم تجديدها والبناء عليها لفترة أطول، ليتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغاني.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الشعب الأفغاني الشقيق الذي عانى كثيراً من ويلات الحروب يتطلع ويتطلع معه العالم الإسلامي، إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة قائمة على التسامح والتصالح ونبذ العنف والمحافظة على حياة الأبرياء، استناداً إلى التعاليم الإسلامية العظيمة التي تدعو إلى نبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والعفو والإصلاح بين الأخوة، داعياً المولى القدير أن يوفق الأخوة الأفغان، إلى ما فيه مصلحة بلادهم، وأن يصلح ذات بينهم وأن يحقق لجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، ولشعبها العزيز، الأمن والاستقرار.