برلمان مقدونيا يصادق على الاتفاق مع أثينا حول اسم جديد للبلاد

محتجون يونانيون يشاركون في مظاهرة في العاصمة أثينا لرفض الاتفاقية، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

وافق البرلمان المقدوني الأربعاء، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأحد مع اليونان، حول اسم جديد للبلاد هو "جمهورية مقدونيا الشمالية"، وذلك في مرحلة أولى من عملية يسودها الغموض قبل التنفيذ النهائي.

والاتفاق الذي ينهي خلافاً بين البلدين الأوروبيين عمره 27 عاماً، سيتم إخضاعه لاستفتاء لم يتم تحديد موعده، ويتوقع أن تدعو فيه المعارضة اليمينية القومية إلى التصويت بـ "لا".

وينبغي بعدها أن يصادق البرلمان على مراجعة دستورية بغالبية الثلثين، علماً بأن حكومة الاشتراكي الديموقراطي زوران زاييف لا تملك هذه الأكثرية حتى الآن.

ومقابل هذا الاتفاق، تأمل سكوبيي بأن تبدأ سريعاً مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دعوتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.