مقتل 37 شرطياً في هجمات لطالبان غرب أفغانستان

رجل شرطة أفغاني في موقع انفجار في كابول، أرشيفية

الشارقة 24 – وكالات:





ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء، أن 37 فرداً على الأقل من قوات الأمن الأفغانية قتلوا، في هجمات شنتها حركة طالبان على العديد من نقاط التفتيش، في إقليمي فرح وبادغيس غرب البلاد، بعد أيام من إنهاء عناصر الحركة بشكل رسمي، الهدنة التي استمرت ثلاثة أيام.

وقال حاكم ولاية بدغيس عبد الغفور مالكزاي، إن أكثر من نصف القتلى قضوا في كمين وانفجار قنابل مزروعة على حافة الطريق أصابت قافلة تعزيزات.

وأضاف أن القتلى الآخرين سقطوا في هجمات على قواعدهم ليل الثلاثاء الأربعاء.

وتبنت حركة طالبان الهجمات في رسالة أرسلت عبر تطبيق "واتس-اب" إلى الصحافيين.

وكانت حركة طالبان، رفضت الأحد دعوة الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى تمديد وقف إطلاق نار غير مسبوق بينها وبين القوات الأفغانية رغم ضغوط من الشعب والحكومة والمجتمع الدولي.

وأثار رفض طالبان دعوة الرئيس الأفغاني لتمديد وقف إطلاق النار، مخاوف لدى بعض الأفغان من أن يكون عدد من مقاتلي طالبان قد استفادوا من الهدنة من أجل دخول المدن، ولا سيما العاصمة كابول.