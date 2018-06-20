زعيم متمردي جنوب السودان في أديس أبابا للقاء كير

الشارقة 24 – رويترز:





قال لام بول جابرييل، المتحدث باسم ريك مشار زعيم المتمردين في جنوب السودان، إن مشار وصل إلى مطار أديس أبابا هذا الصباح، للقاء الرئيس سلفا كير، في إطار محادثات تستهدف إنهاء حرب أهلية مستمرة منذ خمسة أعوام.

كما أكد مسؤول بالحكومة الإثيوبية، وصول مشار وقال إنه سيلتقي برئيس الوزراء أبي أحمد قبل محادثاته مع كير.

ومن المقرر أن يلتقي كير ومشار في وقت لاحق الأربعاء، وسيكون ذلك أول لقاء بينهما منذ انهيار اتفاق سلام بين الحكومة وجماعة مشار المتمردة في أغسطس 2016.

وقُتِل عشرات الآلاف في الحرب الأهلية التي نشبت في أواخر 2013، عندما شرعت قوات موالية لمشار، النائب السابق لرئيس جنوب السودان، في تمرد ضد الحكومة.