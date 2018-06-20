روسيا تترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان

الشارقة 24 – بنا:





أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تقدمت بطلب ترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة بين عامي 2021- 2023.

وقال السكرتير الصحفي للبعثة الروسية في الأمم المتحدة، فيودور ستيسوفسكي، إن روسيا ستواصل عملها البناء في مجلس حقوق الإنسان بهدف الحفاظ على المساواة في الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان، ولهذا الغرض تقدمت بترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان للفترة بين عامي 2021 – 2023.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة إلى منظمة الأمم المتحدة، تشكل عام 2006.

تجدر الإشارة إلى أن سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أعلنت أمس الثلاثاء، انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان الدولي، سبب ما وصفته بالتحيز المزمن ضد الكيان الصهيوني وغياب الإصلاح، لتكون بذلك أول عضو ينسحب من المجلس.

ويتألف مجلس حقوق الإنسان الذي تشكل عام 2006 من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أنحاء العالم.