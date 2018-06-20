كوريا الشمالية والصين تبحثان نزع السلاح النووي

الشارقة 24 - رويترز:

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الأربعاء، أن زعيمي كوريا الشمالية والصين توصلا إلى تفاهم بشأن قضايا مشتركة كانت موضع بحث في قمة جمعتهما، الثلاثاء، وشملت إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية إن كيم جونج أون وشي جين بينغ قيما لقاء كيم التاريخي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة وتبادلا الآراء بخصوص القضايا المشتركة ومنها رؤيتهما لحل قضية نزع الأسلحة النووية.

وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي تعهد أيضاً خلال اجتماعه مع شي جين بينغ بالتعاون مع المسؤولين الصينيين من أجل الوصول إلى "سلام حقيقي" في عملية "فتح مستقبل جديد" في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وسائل إعلام صينية وكورية شمالية أن زيارة كيم التي تستغرق يومين ستنتهي في وقت لاحق الأربعاء، وتأتي في أعقاب قمته في سنغافورة، حيث أكد كيم وترامب مجدداً على الالتزام بالعمل صوب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.