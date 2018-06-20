البيرو والولايات المتحدة تتفقان على تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب

الشارقة 24 – واس:

اتفقت حكومتا البيرو والولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، على تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة العلاقات الخارجية للبلد الجنوب الأميركي.

وجرى التوقيع في ليما من قبل وزير الخارجية البيروفي نيستور بوبوليثو، وسفير الولايات المتحدة بالبيرو، كريشنا أورس.

وبحسب بلاغ لوزارة الخارجية البيروفية، سيتم تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب الدولي وفقاً لتشريعات كل بلد.

وأضاف المصدر ذاته "أنه بفضل التوقيع على هذه المذكرة، سيتم العمل على تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب الدولي، وكذا تقوية قدرات البلدين من خلال تبادل المعلومات" في هذا المجال.

وأشار إلى أن الاتفاق يعكس استعداد الحكومتين لتعزيز التعاون الثنائي، والعمل معاُ من أجل أمن البلدين.