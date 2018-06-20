مقتل 18 شخصاً جراء سيول اجتاحت ساحل العاج

الشارقة 24 – واس:

قتل ما لا يقل عن 18 شخصاُ جراء سيول اجتاحت مدينة أبيدجان العاصمة التجارية لساحل العاج، الثلاثاء، بعد أمطار غزيرة شهدتها البلاد خلال الليل.

وقالت الحكومة على موقعها الإلكتروني، إن المحصلة المؤقتة لعدد القتلى 18 شخصاً، وتم إنقاذ 115 شخصاً ونقلهم إلى ملاجئ.

وأوضحت، اجتاح سيل من المياه العكرة المدينة المدارية الواقعة على بحيرة في الساعات الأولى وجرف سيارات ودمر منازل وأدى إلى تقطع السبل بالمئات.

يذكر أن ساحل العاج هي أكبر منتج للكاكاو في العالم وأكبر اقتصاد في غرب إفريقيا، وهي حالياً في موسم الأمطار، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة عليها حتى أواخر يونيو الجاري.