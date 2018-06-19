مسلمو الروهينغا يعانون في المخيمات عشية اليوم العالمي للاجئين

الشارقة 24 – رويترز:

نقص المياه والانهيارات الأرضية ليست سوى بعض من الصعوبات والمشاكل التي يواجهها مسلمو الروهينغا في كوكس بازار ببنجلادش، عشية يوم العشرين من يونيو، وهو اليوم العالمي للاجئين، تلك المناسبة التي خصصت لتسليط الضوء على معاناة المشردين في جميع أنحاء العالم.

وفر قرابة 700 ألف من مسلمي الروهينغا من حملة عسكرية في العام الماضي، وتقول الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان إنهم يعيشون جميعاً في مخيمات بدائية حول منطقة كوكس بازار الجنوبية.

وقالت حكومة بنجلادش، إنها تتحرك بسرعة لنقل عشرات الآلاف من الناس.

وتسببت انهيارات أرضية وحوادث متصلة بها ناجمة عن هطول الأمطار الموسمية في جنوب شرق بنغلادش في مقتل 12 شخصاً على الأقل الأسبوع الماضي، بينهم اثنان من مسلمي الروهينغا.

وقالت منظمات الإغاثة الدولية، إن هناك خطراً كبيراً من تفشي الأمراض المنقولة بالماء في مخيمات الروهينغا في كوكس بازار، حيث يعيش ما يقرب من مليون شخص، معظمهم في أكواخ مصنوعة من الخيزران وألواح بلاستيكية على تلال شديدة الانحدار