الرئيس الصيني يدعو بيونغ يانغ وواشنطن إلى تطبيق اتفاق سنغافورة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء، في بكين زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، بعد أسبوع على قمة تاريخية جمعت الأخير مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة،

وخلال اللقاء، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة قبل أسبوع.

وأوردت قناة "سي سي تي في" الحكومية أن كيم أعرب عن الامتنان، وأشاد بدور الصين لصالح إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي ودورها المهم لصون السلام والاستقرار فيها، مضيفة أن شي قال لكيم إنه يريد من كوريا الشمالية والولايات المتحدة أن تطبقا الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال لقاء القمة بينهما.