تايلاند تنفذ أول حكم إعدام منذ 9 سنوات

الشارقة 24 - د ب أ:

قال مسؤولون في تايلاند، اليوم الثلاثاء، إن السلطات نفذت أول حكم إعدام لها منذ 9 سنوات.

وتم إعدام ثيراساك لونجي "26 عاماً" عن طريق الحقنة القاتلة، أمس الإثنين، بعد إدانته بقتل شخص في الـ 17من عمره في عام 2012، وفقاً لإدارة الإصلاح في تايلاند.

وهذا هو أول حكم إعدام تنفذه تايلاند منذ أغسطس 2009، عندما تم إعدام رجلين في قضية تتعلق بالمخدرات.

وقال ناراس سافيستانان المدير العام للإدارة، إن ثيراساك هو المحكوم السابع الذي يعدم بالحقنة القاتلة منذ أن تم ادخال هذه الطريقة للمرة الأولى في البلاد عام 2003، لتحل محل الإعدام رمياً بالرصاص.

وأوضح سافيستانان أن ما يصل إلى 325 مداناً قد أعدموا في تايلاند منذ عام 1935.

وأضاف: "نأمل أن يكون هذا التنفيذ مثالاً لمن يخططون لارتكاب جريمة خطيرة".