أميركا وكوريا الجنوبية تتفقان على تعليق التدريبات العسكرية المشتركة

الشارقة 24 – واس:





ذكر مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون، الإثنين، أن واشنطن وسول اتفقتا على تعليق تدريبات عسكرية مشتركة مقررة في أغسطس، وذلك في أعقاب تعهد الرئيس دونالد ترامب وقف "المناورات الحربية" بعد قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على تعليق كل أنشطة الخطط الخاصة بتدريبات (حارس الحرية) العسكرية المقررة في أغسطس".

وأكد بيان لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) عملية التعليق، وأنه سيكون هناك اجتماع بين وزيري الدفاع والخارجية ومستشار ترامب للأمن القومي بشأن القضية هذا الأسبوع.

وجاء في البيان "اتساقًا مع التزام الرئيس ترامب وبالتنسيق مع حليفتنا جمهورية كوريا، علق الجيش الأميركي كل خطط المناورة الحربية (حارس الحرية) في أغسطس".