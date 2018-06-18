قتيل و64 مفقوداً إثر انقلاب عبارة في إندونيسيا

الشارقة 24 – د ب أ:

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وتم إنقاذ 15 آخرين بعد انقلاب عبارة في بحيرة توبا بإقليم سومطرة الشمالية في إندونيسيا.

وقال ماهلر تامبا رئيس وكالة تخفيف آثار الكوارث في منطقة ساموسير إن العبارة "سينار بانجون" كانت تحمل 80 راكباً عندما غرقت وسط ظروف جوية سيئة بعد ظهر الإثنين.

وأضاف تامبا: "مازلنا نبحث عن باقي الركاب المفقودين وعددهم 64 شخصاً".

وذكر أن العبارة كانت تبحر إلى مدينة تيجاراس في منطقة سيمالونجون عندما جابهت الرياح القوية والظروف الجوية السيئة، مما تسبب في غرقها على بعد كيلومترين من ميناء سيمانيندو الذي أبحرت منه.