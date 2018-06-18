دوكي يفوز بانتخابات كولومبيا الرئاسية

الشارقة 24 – رويترز:

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية في كولومبيا فوز اليميني إيفان دوكي بالرئاسة، وقال إنه سيعمل على تغيير معاهدة السلام مع حركة فارك التي أنهت صراعاً امتد لعقود.

وتعهد دوكي بتوحيد البلاد بعد حملة انتخابية أثارت انقساماً، لكنه أكد على أنه سيغير معاهدة سلام تاريخية مع المتمردين الماركسيين.

وبعد فرز أصوات أكثر من 98% من الدوائر الانتخابية، حصل دوكي على 54% من الأصوات بينما نال بيترو 42%.

وهذه أول انتخابات رئاسية منذ إبرام اتفاق السلام مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" عام 2016، والذي أنهى صراعاً امتد 5 عقود، وأودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص وشرد ملايين.

وهنأ فارك رودريجو لوندونو دوكي في تغريدة على تويتر، داعياً إلى المصالحة، وقال إنه يحترم اختيار الشعب الكولومبي.