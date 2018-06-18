23 قتيلاً بفيضانات شمال شرق الهند

الشارقة 24 – رويترز:

لقي ما لا يقل عن 23 شخصاً حتفهم وتضرر أكثر من نصف مليون مواطن، بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار موسمية في الولايات الواقعة بشمال شرق الهند.

وقال سومان أحمد المسؤول بإدارة الكوارث في ولاية آسام، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة بسبب الغرق والانهيارات الأرضية والصعق الكهربائي، في أول موجة من الفيضانات في الولاية منذ الأربعاء الماضي.

وأضاف إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة من بين 12 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقد تضرر نحو 448495 شخصاً في الولاية، حيث تسببت الفيضانات في نزوح مواطنين أو حصارهم في منازلهم أو تكبد خسائر في محاصيلهم أو أراضيهم أو ماشيتهم.

وتقوم سلطات إدارة الكوارث بإنقاذ سكان القرى من المناطق المنخفضة، والمناطق التي غمرتها المياه.

وقال مسؤولون إنه تم تأكد وقوع 8 حالات وفاة بسبب الفيضانات منذ منتصف يونيو الماضي في ولاية مانيبور، حيث تضرر أكثر من 200 ألف شخص.

وتضررت ولايات أخرى في المنطقة من الفيضانات منها تريبورا، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقد تحسن الموقف في ولايتي مانيبور وتريبورا بعدما انحسرت الأمطار، الإثنين، ولكن الآلاف مازالوا يقيمون في مخيمات إغاثة، ومازالت الطرق المؤدية لبعض المناطق مقطوعة بسبب الانهيارات الأرضية التي ألحقت الضرر بالطرق.