مقتل 18 بتفجير انتحاري في أفغانستان

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤول أمني في أفغانستان إن 18 شخصاً على الأقل قُتلوا في تفجير انتحاري، الأحد، في مدينة جلال أباد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع خارج مكتب حاكم إقليم ننكرهار وأسفر أيضاً عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصاً.

وكان انفجار سيارة ملغومة في ننكرهار، السبت، أسفر عن مقتل 36 شخصاً.

وقالت حركة طالبان إنها لن تمدد وقف إطلاق النار غير المسبوق بمناسبة عيد الفطر والذي ينتهي الأحد.

ودخل مقاتلون من الحركة مدناً في أنحاء أفغانستان، الأحد، فيما يواصلون الاحتفال بوقف إطلاق النار، وهو ما أثار تساؤلات عما قد يحدث عندما ينتهي وقف إطلاق النار.