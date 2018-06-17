الرئيس الفرنسي يدعو إلى احتواء التصعيد في أوكرانيا

الشارقة 24 – واس:

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أطراف النزاع في شرق أوكرانيا إلى "التنفيذ السريع"، لإجراءات احتواء التصعيد بالمنطقة.

وأكد ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو، بحسب بيان القصر الرئاسي الفرنسي (اليزيه)، على أهمية أن تعمل كل الأطراف على تنفيذ الإجراءات التي وافق عليها وزراء الخارجية الفرنسي والألماني والروسي والأوكراني خلال اجتماعهم الإثنين الماضي في برلين.

وقال البيان، ودعا الرئيس الفرنسي كلاً من أوكرانيا وروسيا إلى الالتزام بتنفيذ اتفاقات مينسك في كل أبعادها، موضحاً أن هذه الإجراءات "تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

وأضاف أن "المشاورات تناولت كذلك تطور العلاقات الفرنسية - الأوكرانية وتقدم الإصلاحات في أوكرانيا".