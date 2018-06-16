26 قتيلاً بانفجار "مفخخة" في هدنة العيد بأفغانستان

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤول أفغاني، أن أكثر 26 شخصاً قُتلوا، إثر انفجار سيارة ملغومة، خلال تجمع لمقاتلين من حركة طالبان وجنود أفغان، في مدينة ننكرهار بشرق البلاد، يوم السبت، في الوقت الذي احتفل فيه الجانبان في مناطق أخرى من البلاد، بوقف غير مسبوق لإطلاق النار.

وكان عشرات من المقاتلين غير المسلحين، قد دخلوا العاصمة كابول ومدناً أخرى في وقت سابق للاحتفال، في وقت يتزامن مع عيد الفطر، بينما تبادل جنود ومقاتلون الأحضان، والتقاط الصور الذاتية "سيلفي" .

وأكد عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، استخدام سيارة ملغومة في الهجوم الذي وقع في بلدة غازي أمين الله خان، على الطريق الرئيسي بين تورخم وجلال أباد.

وكان خوجياني قد قال في وقت سابق: إن قذيفة صاروخية هي التي استخدمت في الهجوم.

ونفت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، بينما تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن الهجوم في وقت لاحق.

وقال الرئيس أشرف عبد الغني، في كلمة إلى الشعب: إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع طالبان، ولكنه لم يحدد إطاراً زمنياً، وطلب أيضاً من حركة طالبان تمديد هدنتها، التي تستمر ثلاثة أيام، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الأحد.

ودخل مقاتلو طالبان، وهم يعتمرون غطاء الرأس التقليدي، بينما ارتدى العديد منهم نظارات شمسية، كابول عبر بوابات في جنوب وجنوب شرق المدينة.

وقال حشمت ستانكزي المتحدث باسم شرطة كابول: "إنهم غير مسلحين لأنهم سلموا أسلحتهم عند المداخل"، وأضاف أن أسلحتهم سترد لهم عند المغادرة.

وقالت محطة تولو الإخبارية: إن وزير الداخلية الأفغاني ويس أحمد بارماك، التقى مع مقاتلين من حركة طالبان في العاصمة كابول، يوم السبت، وهو احتمال لم يكن متصوراً قبل أسبوعين فقط.