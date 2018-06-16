ألمانيا تقيل رئيسة مكتب اللجوء والهجرة

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، أن الوزير أقال رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يوتا كورت، التي تواجه فضيحة بشأن مخالفات في قرارات منح اللجوء.

وجاء قرار الوزير هورست زيهوفر زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، في ذروة نزاع بشأن الهجرة، يهدد بانهيار الكتلة المحافظة التي تتزعمها المستشارة أنغيلا ميركل.

وثار خلاف بين الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، بشأن طريقة التعامل مع المهاجرين، وهي قضية تثير أيضاً توتراً بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وتعرضت رئيسة المكتب يوتا كورت لانتقادات، بعدما اكتشفت مراجعة داخلية شملت 4568 قرار لجوء، أن فرع المكتب في بريمن تجاهل عن علم، وبشكل منتظم اللوائح القانونية والقواعد الداخلية.

وقال المتحدث إن الوزير أبلغ كورت الأربعاء بقرار إقالتها، مضيفاً أنه سيتم الإعلان قريباً عن خليفتها في رئاسة المكتب التابع لإشراف وزارة الداخلية.

ويهدد النزاع بين حزبي الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والاتحاد الديموقراطي المسيحي، مستقبل حكومة ميركل المشكلة منذ ثلاثة أشهر، بعد توليها السلطة في ائتلاف يضم أيضاً الحزب الديموقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط.

وتريد ميركل التوصل إلى حل أوروبي لقضية الهجرة، خلال الأسبوعين المقبلين، قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 28 و29 يونيو الجاري، لكن حزب الاتحاد الاجتماعي لا يريد الانتظار، ويحث ألمانيا على اتخاذ إجراءات بشكل أحادي.