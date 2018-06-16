إسبانيا تنقذ 933 مهاجراً وتنتشل 4 جثث

الشارقة 24 – وكالات:

أنقذ خفر السواحل الإسباني 933 مهاجراً، وانتشل أربع جثث في البحر المتوسط، الجمعة والسبت، مع تأهب البلاد لوصول سفينة إنقاذ خيرية، بعد منعها من الرسو في إيطاليا ومالطا.

وتقول وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي: إن عدد الذين يفرون من الفقر والصراع إلى إسبانيا في قوارب، زاد إلى الضعف العام الماضي، ومن المرجح أن يرتفع مجدداً في 2018، ما دفع بالهجرة إلى صدارة الأجندة السياسية الوطنية.

وقال خفر السواحل على "تويتر": إنه أنقذ 507 أشخاص من 59 قارباً صغيراً في مضيق جبل طارق، حيث انتشل أيضاً الجثث الأربع.

ونفذت كل عمليات الإنقاذ الأخرى، في المياه الفاصلة، بين شمال شرق المغرب وجنوب شرق إسبانيا.

وأعلنت مدريد، أنها قبلت عرضاً من فرنسا لاستقبال مهاجرين أنقذتهم السفينة أكواريوس المتجهة حالياً إلى إسبانيا، وعلى متنها أكثر من 600 شخص.

وقالت كارمن كالفو نائبة رئيس الوزراء الإسباني في بيان: "إن الحكومة الفرنسية ستتعاون مع الحكومة الإسبانية في استقبال المهاجرين" المرتقب وصولهم يوم الأحد.

وتبحر أكواريوس وسفينتان تقل 630 مهاجراً، تم إنقاذهم قبل أسبوع قبالة ليبيا في المياه الإسبانية، وينتظر أن تصل إلى ميناء فالنسيا الإسباني الأحد.