ماكرون يسعى لأرضية مشتركة مع إيطاليا بشأن الهجرة

الشارقة 24 – رويترز:

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي، على العمل مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا لحل مشكلات الهجرة بدلاً من الانضمام إلى "محور" مناهض للهجرة.

وسعى ماكرون وكونتي، اللذان تبادلا الابتسامات ووصف كل منهما الآخر بأنه صديق، إلى تجاوز الخلاف في باريس، بعد نشوب أزمة دبلوماسية بسبب رفض روما استقبال سفينة إنقاذ مهاجرين على أحد موانئها.

وثمة قلق في باريس بشأن ما ستتخذه الحكومة الإيطالية المناهضة للمؤسسات بقيادة المحامي كونتي فيما يتعلق بعدد من القضايا الأوروبية ومنها الاندماج في منطقة اليورو وقضية اللاجئين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع كونتي: "آمل بقوة أن تعمل فرنسا وإيطاليا معاً لطرح مقترحات والمساهمة بحلول أوروبية خاصةً مع شركاء مثل إسبانيا وألمانيا".

وتسبب خلاف بين باريس وروما بشأن مصير سفينة عليها أكثر من 600 مهاجر منهم نساء وأطفال في تدخل البابا فرنسيس، وأثار الشقاق في أوروبا وتوتراً في الائتلاف الألماني الهش الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.