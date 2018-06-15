ترامب يعلن رسوماً على التكنولوجيا الصينية

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على سلع صينية قيمتها 50 مليار دولار، في إجراء يرتبط بحقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا، وتعهد بفرض مزيد من الرسوم إذا اتخذت بكين إجراءات انتقامية.

وقال ترامب إن قائمة الرسوم تشمل سلعاً من خطة "صنع في الصين 2025" الاستراتيجية الهادفة للهيمنة على الصناعات عالية التكنولوجيا، والتي سوف "تقود النمو الاقتصادي للصين في المستقبل، لكنها تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي للولايات المتحدة ودول كثيرة أخرى".