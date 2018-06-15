ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي الجديد كونتي

الشارقة 24 – رويترز:

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي، قبل أسبوعين فقط من انعقاد قمة رئيسية للاتحاد الأوروبي.

وكان اللقاء المقرر في قصر الإليزيه على وشك الإلغاء، بسبب خلاف بشأن رفض حكومة كونتي الشعبوية استقبال السفينة "أكواريوس" التي كانت تقل مهاجرين.

وتسببت باريس في إغضاب روما عندما قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنيامين جريفو، نقلاً عن ماكرون، إن إيطاليا "تصرفت بشكل من أشكال السخرية وبدرجة من عدم المسؤولية".

واضطر ماكرون أن يؤكد لكونتي، في محادثة هاتفية، الأربعاء، أنه لم يقل شيئاً "يقصد به الإساءة إلى إيطاليا والشعب الإيطالي".

كما أخبر ماكرون كونتي، أنه لايزال يؤيد تعزيز الجهود الأوروبية لتقاسم العبء الذي تواجهه إيطاليا ودول أخرى في التعامل مع المهاجرين الوافدين عن طريق البحر.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني للصحافيين، إنه ينبغي على ماكرون إبداء "الاحترام " و"التعاون" عندما يلتقي كونتي.