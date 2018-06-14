مقتل شخصين طعناً داخل مسجد في جنوب أفريقيا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

لقي شخصان مصرعهما في هجوم بالسكين في وقت مبكر الخميس، داخل مسجد في مالزبري في جنوب غرب بجنوب أفريقيا، قبل أن تردي قوات الأمن المنفذ، وذلك بعد شهر على هجوم مماثل في مسجد آخر في البلاد.

وتدخلت الشرطة سريعاً بعد تلقيها بلاغاً من المصلين في مسجد المدينة التي تبعد 60 كلم شمال مدينة الكاب السياحية، وهناك عثرت على جثتي شخصين تعرضا للطعن بسكين.

وقالت المصادر إن المشتبه به وهو في الثلاثينات من العمر هاجم الشرطة بالسكين، بينما كانت تحاول اقناعه بالاستسلام فقتلته.

وأضافت أن المشتبه به أصاب شخصين آخرين بجروح تم نقلهما إلى المستشفى، وقال أحد السكان إن إمام المسجد هو أحد الجريحين.

ولم تتوفر أي معلومات على الفور حول دوافع الهجوم.