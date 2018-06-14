ماكرون يؤكد أنه لم يقصد إغضاب إيطاليا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





أعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، أن الغداء الذي كان مقرراً، الجمعة، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي سيجري في موعده، بعد اتصال هاتفي، الأربعاء، أكد فيه الرئيس ايمانويل ماكرون "أنه لم يدل بأي تصريح يهدف إلى إغضاب إيطاليا أو الشعب الإيطالي".

وقال الإليزيه في بيان، إن ماكرون وكونتي "تطرقا إلى وضع السفينة اكواريوس وتباحثا في موافقهما"، مؤكدين أنه "على فرنسا وإيطاليا تعميق تعاونهما الثنائي والأوروبي لاتباع سياسة هجرة فعالة مع دول المصدر والعبور"، وأضاف إنهما "اتفقا قبل المجلس الأوروبي المقبل في نهاية يونيو، على ضرورة القيام بمبادرات جديدة ومناقشتها معاً".