بومبيو يلتقي رئيس كوريا الجنوبية

الشارقة 24 - د ب أ:

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، الخميس، ومن المتوقع أن يقوم في وقت لاحق من بكين باطلاع المسؤولين الصينيين على القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ومن المقرر أن يعقد بومبيو محادثات مشتركة في سول مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني، "كانج كيونج وا" و"تارو كونو"، وسط استمرار الغموض بشأن ما تم الاتفاق عليه تحديداً خلال قمة سنغافورة.

وأشاد مون بالقمة معتبراً إياها نجاحاً كبيراً، وفقاً لبيان صدر عن مكتبه.

وقال: "هناك العديد من وجهات النظر المختلفة حول نتائج القمة، ولكن الأهم هو أنها سمحت للعالم بأسره - بما في ذلك الأميركيون واليابانيون والصينيون - بالهروب من خطر الحرب النووية والصواريخ بعيدة المدى".