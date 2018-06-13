رئيس مقدونيا يرفض التوقيع على اتفاق مع اليونان لتغيير اسم بلاده

الشارقة 24 – رويترز:

قال الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف اليوم الأربعاء، إنه لن يوقع على اتفاق تم التوصل إليه مع اليونان لتغيير اسم بلاده لتصبح مقدونيا الشمالية، معللاً ذلك بأنه ينتهك الدستور.

وقال في مؤتمر صحافي "موقفي نهائي ولن أرضخ لأي ضغوط أو ابتزاز أو تهديدات، لن أؤيد أو أوقع مثل هذه الاتفاق المسيء".

وأضاف إيفانوف، الذي يحظى بتأييد الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية القومي المعارض ويتمتع بحق رفض الاتفاق، أن العضوية المستقبلية المحتملة لمقدونيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ليست مبرراً لتوقيع مثل هذا الاتفاق السيء".