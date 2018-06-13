اعتبره انتهاكاً للدستور

رئيس مقدونيا يرفض التوقيع على اتفاق مع اليونان لتغيير اسم بلاده

  • الأربعاء 13, يونيو 2018 في 10:21 م
  • رئيس الوزراء المقدوني زوران زائيف خلال مؤتمر صحافي في سكوبي، أرشيفية
    رئيس الوزراء المقدوني زوران زائيف خلال مؤتمر صحافي في سكوبي، أرشيفية
أكد الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف اليوم الأربعاء، تمسكه بموقفه المبدئي، بعدم التوقيع على اتفاق تم التوصل إليه مع اليونان لتغيير اسم بلاده، معللاً ذلك بأنه ينتهك الدستور.
الشارقة 24 – رويترز:
 
قال الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف اليوم الأربعاء، إنه لن يوقع على اتفاق تم التوصل إليه مع اليونان لتغيير اسم بلاده لتصبح مقدونيا الشمالية، معللاً ذلك بأنه ينتهك الدستور.
 
وقال في مؤتمر صحافي "موقفي نهائي ولن أرضخ لأي ضغوط أو ابتزاز أو تهديدات، لن أؤيد أو أوقع مثل هذه الاتفاق المسيء".
 
وأضاف إيفانوف، الذي يحظى بتأييد الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية القومي المعارض ويتمتع بحق رفض الاتفاق، أن العضوية المستقبلية المحتملة لمقدونيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ليست مبرراً لتوقيع مثل هذا الاتفاق السيء".