ترامب: القمة مع كيم أنهت التهديد النووي لكوريا الشمالية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عاد إلى بلاده الأربعاء، على أن قمته التاريخية مع كيم جونغ أون في سنغافورة أنهت الخطر النووي لكوريا الشمالية، معتبراً أن بإمكان العالم الآن أن يشعر بأمان.

وكتب ترامب لدى هبوط طائرته الرئاسية في قاعدة "أندروز" الجوية خارج العاصمة الأميركية، "لا يوجد بعد الآن أي تهديد نووي من كوريا الشمالية، كان الاجتماع مع كيم جونغ أون مثيراً للاهتمام وتجربة إيجابية للغاية، لدى كوريا الشمالية إمكانيات عظيمة للمستقبل".

وأضاف ترامب "العالم خطا خطوة كبيرة إلى الأمام مبتعداً عن كارثة نووية محتملة".

وتابع عبر "تويتر"، "لا مزيد من عمليات إطلاق الصواريخ أو التجارب النووية أو الأبحاث! الرهائن عادوا إلى الوطن وهم مع عائلاتهم، شكراً أيها القائد كيم، يومنا سوياً كان تاريخياً".

وقال إن كوريا الشمالية لم تعد أكبر وأخطر مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة.