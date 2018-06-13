جنوب إفريقيا تُعاقب مسؤولة أيدت الكيان الصهيوني

الشارقة 24 – أ ف ب:

قرر عمدة مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء، تعليق عضوية مسؤولة كبيرة في مجلس المدينة، بسبب تصريحات علنية قالت فيها إن المدينة "صديقة" للكيان الصهيوني.

وقالت مفو فالاتسي عضو المجلس المسؤولة عن الشؤون الصحية خلال فعالية مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، نهاية الأسبوع الفائت: "أوّد أن أعلن أنني صديقة للكيان، وأن مدينة جوهانسبرغ صديقة للكيان الإسرائيلي"، وذلك كما جاء في مقطع فيديو متداول لخطابها في الفعالية.

وأضافت أمام مشاركين في مؤتمر أقيم كجزء من سلسلة فعاليات نظمتها جماعات دينية ومجتمعية مؤيدة للكيان الصهيوني: "نحن نقدركم، نحن نحتفي بكم، نشعر بأنكم في بلادكم".

وقرر عمدة المدينة هيرمان ماشابا "تعليق نشاط فالاتسي بانتظار التحقيق في السياق الكامل والمناسب الذي جاءت فيه هذه التصريحات".

وفالاتسي عضو في التحالف الديموقراطي المعارض، والذي يحكم مدينة جوهانسبرغ المركز الاقتصادي الكبير في جنوب إفريقيا.