الأمم المتحدة ترحب بتعهد كوريا الشمالية بنزع النووي

الشارقة 24 – واس:

رحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، بالبيان المشترك الصادر عن زعيمي الولايات المتحدة دونالد ترامب وكوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد قمتهما في سنغافورة، والذي تضمن تعهد بيونغ يانغ بالإخلاء الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وقال أمانو في بيان: إن الوكالة ستتابع عن كثب المفاوضات التي ستعقد بين الدولتين لتطبيق نتائج القمة، مؤكداً استعداد الوكالة للقيام بأي أنشطة تحقق في كوريا الشمالية، بطلب من الدول المعنية بعد تخويل من مجلس أمناء الوكالة.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقمة بين الدولتين، ووصفها بأنها معلم مهم في النهوض بالسلام الدائم، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل يمكن التحقق منه.

وقال بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن تطبيق اتفاقات اليوم وما سبق، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، يتطلب صبراً ودعماً من المجتمع الدولي، وحث الأطراف المعنية بانتهاز الفرصة السانحة، مؤكداً استعداده لدعم العملية القائمة بشكل كامل.