اتفاق بين أثينا وسكوبي على اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية"

الشارقة 24 – أ ف ب:

أشاد رئيس الوزراء المقدوني زوران زايف، يوم الثلاثاء، بتوصل أثينا وسكوبي إلى اتفاق تاريخي، لتسوية نزاعهما القديم المستمر منذ 27 عاماً حول اسم مقدونيا، الذي كان يحول دون انضمام هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ومنذ أن أعلنت مقدونيا استقلالها عام 1991، يرفض اليونانيون القبول بحقها في استخدام اسم "مقدونيا"، الذي يؤكدون أنه لا يمكن أن يطلق إلا على إقليمهم الشمالي.

ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، اسماً مقبولاً للبلدين، ما يمهد لحل الخلاف.

وقال زايف للصحافيين في سكوبي "هناك اتفاق، توصلنا لحل تاريخي بعد عقدين ونصف، اتفاقنا يتضمن استخدام اسم جمهورية مقدونيا الشمالية بشكل شامل".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أيضاً، أن أثينا وسكوبي توصلتا إلى اتفاق، وقال خلال لقائه الرئيس اليوناني بروكوب بافلوبولوس "لدينا اتفاق جيد يغطي كل الشروط التي تفرضها اليونان"، مضيفاً أن الدولة المجاورة الصغيرة ستحمل "اسماً مركباً"، مع اشارة جغرافية.

وتأمل سكوبي، أن يُسرّع الاتفاق مع أثينا، بدء مباحثات انضمامها للاتحاد الأوروبي في قمة للتكتل في نهاية يونيو الجاري، وقبول دعوة انضمام لحلف الأطلسي في منتصف يوليو المقبل.

وعبر رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك عن دعمه للاتفاق، وكتب على تويتر "بفضلكم تحول المستحيل إلى ممكن".

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق البرلمانين المقدوني واليوناني.

وبعد مباحثات استمرت شهرين، تم وضع لائحة بالأسماء المقترحة وهي "مقدونيا الجديدة"، أو "مقدونيا الشمالية"، أو "مقدونيا العليا"، لكن تم الاتفاق على "مقدونيا الشمالية" في نهاية المطاف.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، الذي أعد مسودة اتفاق من 20 صفحة بعد مباحثات مطولة مع نظيره المقدوني نيكولا ديميتروف، لتلفزيون كونترا، يوم الإثنين: إن الاتفاق سينص على أن لغة مقدونيا من أصل سلافي، وتابع "من الواضح أن مقدونيا لا تربطها أية علاقة بثقافة مقدونيا القديمة، وأن لغتها تنتمي لمجموعة اللغات السلافية".