مصرع 11 شخصاً في تصادم قاربين بنهر في مدينة روسية

الشارقة 24 - رويترز:





قالت خدمات الإنقاذ، إن 11 شخصاً كانوا في رحلة نهرية لقوا حتفهم عندما اصطدم قاربهم بزورق سحب، في وقت متأخر مساء أمس الإثنين، في مدينة فولجوجراد الروسية، التي تستضيف مباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وتلقت خدمة الطوارئ إخطاراً في حوالي الساعة العاشرة مساءً، بشأن تصادم القاربين في نهر فولجا، على بعد 250 متراً تقريباً من ضفة النهر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الإدارة المحلية قولها إن قارب الرحلة النهرية كان يقل 16 شخصاً عندما وقع التصادم.

وذكر الموقع الإلكتروني للحاكم الإقليمي أندريه بوتشاروف إنه تم إنقاذ 5 أشخاص وإن 3 من الناجين في المستشفى.

وبدأ التحقيق لمعرفة سبب الحادث.