ترامب: سنوقف المناورات الحربية "الاستفزازية" مع كوريا الجنوبية

الشارقة 24 – رويترز:





قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستوقف التدريبات العسكرية باهظة الكلفة "والاستفزازية للغاية" مع كوريا الجنوبية، لتسهيل مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية.

وتجري الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية تدريبات عسكرية منتظمة مما يثير غضب الشمال الذي يعتبر التدريبات استعدادات لغزوه.

وقال ترامب، عقب قمته التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون: "المناورات الحربية مكلفة جداً وندفع معظم تكاليفها".

وتابع: "وفي ظل الظروف، ودخولنا في مفاوضات... أرى أن من غير اللائق إجراء مناورات حربية".