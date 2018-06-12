مقتل 8 في انهيارات أرضية جنوب شرق بنجلاديش

الشارقة 24 – واس:

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص حتفهم، بعدما دفنت كتل كبيرة من الطمي منازلهم في جنوب شرق بنجلاديش، الثلاثاء.

وقعت الانهيارات الأرضية على بعد أكثر من 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة دكا.

وقال رئيس منطقة رانجاماتي مامونور راشيد، إن رجال الإنقاذ عثروا على الجثث، عقب أن وقعت انهيارات أرضية بسبب الأمطار في تلال نانيارشار بالمنطقة.

وأضاف مكتب الأرصاد في دكا، إن المناطق الواقعة جنوب شرق بنجلاديش تشهد هطول أمطار من متوسطة لقوية خلال الـ 3 أيام الماضية، بسبب موسم الأمطار الموسمية في خليج البنجال.

وكان ما لا يقل عن 120 شخصاً لقوا حتفهم، عقب وقوع انهيارات أرضية بسبب هطول أمطار غزيرة في نفس المنطقة العام الماضي.