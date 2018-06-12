باكستان وأوزبكستان تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

الشارقة 24 – واس:





اتفقت باكستان وأوزبكستان على تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك خلال لقاء الرئيس الباكستاني ممنون حسين بنظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، على هامش الاجتماع 18 لمجلس رؤساء دول قمة منظمة شنغهاي للتعاون، الذي انعقد في مدينة تشينغداو الصينية.

استعرض الجانبين خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي، في جميع المجالات، خاصةً في الطاقة، والزراعة، والتعليم، والبنية التحتية، والنقل، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الرئيس الباكستاني بالجهود التي تبذلها أوزبكستان لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع باقي الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأكد التزام باكستان بمواصلة دعم الجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام الإقليمي لاسيما في أفغانستان.