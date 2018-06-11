بومبيو: هدف أميركا من قمة كوريا الشمالية لم يتغير

الشارقة 24 - رويترز:

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إن "الهدف النهائي" لقمة تاريخية مع كوريا الشمالية لم يتغير، وإن الولايات المتحدة "تتطلع لرؤية" ما إذا كانت بيونغ يانغ صادقة بشأن نزع السلاح النووي.

ويعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة، غداً الثلاثاء، ومن المتوقع أن تركز محادثاتهما على إنهاء برامج الأسلحة النووية والصواريخ في كوريا الشمالية مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.

وقال بومبيو، إن ترامب "مستعد بالكامل" للمحادثات، ومتفائل أن النتيجة ستكون "ناجحة"، فيما حذر من أنه لا يزال هناك "الكثير من العمل المتبقي لإنجازه".