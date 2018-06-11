مقتل 6 طلاب ومدرس بحادث مروري في الهند

الشارقة 24 - د ب أ:





أعلنت الشرطة الهندية، الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 6 طلاب ومدرس، بعد أن صدمتهم حافلة مسرعة على طريق سريع في ولاية أوتار براديش بشمال الهند في وقت مبكر من الإثنين.

وكان الطلاب، الذين كانوا في طريقهم لمدينة أجرا للقيام بنزهة، قد نزلوا من حافلتهم، التي توقفت للتزود بالوقود على الطريق السريع في منطقة كاناوج.

وقال نائب رئيس شرطة المنطقة كيشاف تشاند جوسوامي هاتفياً: " لقد كانوا يتجولون بالقرب من الطريق السريع عندما صطدمتهم حافلة حكومية من الخلف، لقد توفى معظم الضحايا على الفور".

وقد أصيب شخصان آخران بإصابات خطيرة.

ويشار إلى أن عشرات الآلاف يلقون حتفهم في حوادث الطرق سنوياً في الهند. ويعود سبب وقوع الحوادث إلى سوء صيانة الطرق والمركبات أو القيادة المتهورة.