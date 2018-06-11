تحطم مقاتلة أميركية في البحر قبالة جنوب اليابان

الشارقة 24 - د ب أ:





أعلن الجيش الأميركي عن تحطم مقاتلة أميركية في البحر قبالة جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان، صباح الإثنين، لكن تم إنقاذ الطيار.

وتحطمت الطائرة من طراز إف -15 من قاعدة كادينا الجوية الأميركية في اوكيناوا في حوالي الساعة 0636 من صباح الإثنين (2136 من مساء الأحد بتوقيت غرينتش) على بعد حوالي 80 كيلومتراً جنوب ناها، عاصمة مقاطعة اوكيناوا، وفقاً لما ذكره الجيش الأميركي ووسائل إعلام يابانية.

وغردت قاعدة كادينا الجوية على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "الطيار خرج بنجاح وتم انقاذه بأمان من قبل فرق البحث والإنقاذ".

ويعتبر حادث التحطم الأحدث في سلسلة من الحوادث للجيش الأميركي في أوكيناوا.