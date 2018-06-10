بوتين مستعد للقاء ترامب وينتظر الضوء الأخضر من واشنطن

الشارقة 24 – د ب أ:

أبدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الأحد، استعداده للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فور إعطاء واشنطن الضوء الأخضر.

وقال بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تشينجداو الصينية، "بمجرد أن تكون الولايات المتحدة مستعدة، يمكن أن يعقد الاجتماع".

وأضاف الرئيس الروسي، أن الكثير من الدول أعربت عن اهتمامها باستضافة الاجتماع، من بينها النمسا.

وستكون تلك أول قمة ثنائية بين الدولتين، منذ أن تولى ترامب منصبه، وكان ترامب وبوتين يتحدثان فقط لفترة قصيرة، دائماً، على هامش مؤتمرات رئيسية.

وسعى ترامب مراراً لتوثيق العلاقات مع روسيا، بما في ذلك مطالبة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بإعادة ضم روسيا للمجموعة، لكن التوترات بين موسكو وواشنطن تصاعدت خلال ولايته، لاسيما بسبب اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت قبل عامين.