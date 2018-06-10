توقف العمل بمفاعل نووي بلجيكي نتيجة خلل فني

الشارقة 24 – وام:

تسبب خلل فني في توقف العمل في المفاعل رقم 4 بمحطة "دويل" للطاقة النووية في بلجيكا في، وقت متأخر السبت، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المشكلات الفنية في المحطات النووية القديمة في بلجيكا أثارت توترات مع جارتها ألمانيا، التي تتجه نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، ومررت قانوناً يقضي بغلق جميع المفاعلات النووية التجارية بحلول عام 2022 .

وقالت آن-صوفي هوجي، المتحدثة باسم شركة "إنجي إلكترابل"، إن توقف المفاعل عن العمل في وقت متأخر، السبت، نتج عن خلل فني في نظام تشغيل التوربينات في الجزء غير النووي من المفاعل، ومن المتوقع استئناف العمليات في وقت متأخر الأحد.

ويتم توليد نصف الطاقة الكهربائية في بلجيكا في محطة دويل ذات الـ 4 مفاعلات، والواقعة في شمال البلاد ومحطة بها ثلاثة مفاعلات في مدينة تيهانجي في شرق بلجيكا بالقرب من الحدود مع ألمانيا.