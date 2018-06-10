زعيم كوريا الشمالية يصل سنغافورة

الشارقة 24 – رويترز:

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى سنغافورة، الأحد، قبل قمة تاريخية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 12 يونيو، يمكن أن تنهي أزمة بين الخصمين فيما يتعلق بالشأن النووي وتحدث تحولاً في كوريا الشمالية.

وقالت صحيفة ستريتس تايمز الصادرة في سنغافورة، إن كيم وصل على متن طائرة بوينج 747 تابعة لشركة إير تشاينا هبطت في مطار تشانجي.

وسيصل الوفد الأميركي مساء الأحد، قادماً من كندا حيث شارك ترامب في اجتماعات مجموعة السبع، ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج، الإثنين.

وذكر البيت الأبيض أن من المتوقع أن يصل ترامب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة، الأحد.

ويضم الوفد المرافق لترامب وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.