ترامب يقول إنه لا يوافق على بيان مجموعة السبع

الشارقة 24 – رويترز:

في حرب تغريدات دارت على تويتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، كتب ترامب بعد مغادرته اجتماع دول مجموعة السبع في كيبيك أن التصريحات التي أدلى بها ترودو خلال مؤتمر صحافي، وقال فيها إنه لن يتم تخويف كندا، "كانت غير صادقة على الإطلاق وضعيفة".

وذكر ترامب أن ترودو تصرف بخنوع وليونة خلال اجتماع مجموعة السبع، وأن رئيس الوزراء الكندي عقد مؤتمراً صحفياً بعد أن غادر هو المكان وقال خلاله إن التعريفات الأميركية نوع من الإهانة، وإنه "لن يتم تخويفه"، وأوضح أن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة جاءت رداً على فرض كندا 270% على الألبان.

وأضاف ترامب أنه طلب من ممثلي الولايات المتحدة عدم إقرار البيان المشترك الذي طرحته مجموعة السبع، بعد إدلاء ترودو بتصريحاته التي وصفها بالكاذبة.