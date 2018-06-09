ترامب يقترح مجموعة سبع خالية من الرسوم الجمركية

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت، أنه اقترح أن تصبح الدول الصناعية السبع الكبرى خالية من الرسوم الجمركية، وذلك خلال مشاركته في أعمال قمة مجموعة السبع في مالبي بمقاطعة كيبيك الكندية.

وقال في تصريحات قبل مغادرته القمة: "لتصبح خالية من الرسوم والحواجز والإعانات"، واصفاً المقترح بأنه أفضل شيء".

ومن جهة أخرى قال ترامب، إن قمة مجموعة السبع بحثت التهديد الإيراني، بالإضافة إلى التطرف وأنها تتعهد مراقبة الطموحات النووية لإيران.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية وروسيا، قال ترامب هناك "فرصة فريدة" للتوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن كوريا الشمالية تعمل بشكل جيد للغاية مع بلاده.

وجدد تأييده عودة روسيا إلى مجموعة الثماني.

وغادر ترامب القمة قبل فترة ملحوظة من موعد انتهائها الرسمي.

وسيتوجه الرئيس الأميركي إلى سنغافورة، حيث من المنتظر أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون يوم الثلاثاء المقبل.

ويُنظر إلى مغادرة ترامب المبكرة لكندا، بشكل عام، على أنها علامة على عدم تقديره لمجموعة السبع.