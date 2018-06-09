النائب العام في السلفادور يأمر باعتقال الرئيس السابق للبلاد

رئيس السلفادور السابق موريسيو فونيس – أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:



أمر النائب العام في السلفادور، بالقبض على الرئيس السابق موريسيو فونيس، بسبب مزاعم عن اختلاسه لمبالغ كبيرة، وقيامه بغسيل أموال، بالإضافة إلى مزاعم عن تستره على تصرفات غير قانونية مختلفة خلال فترة حكمه.



ويواجه فونيس اتهامات باستخدام المال العام، لتمويل رحلات وتجديد منازل وفواتير مستشفيات ضمن نفقات أخرى.



ويسعى النائب العام أيضاً للقبض على 29 شخصاً آخرين من بينهم أقارب لفونيس ومسؤولين آخرين في إدارته.



وحكم فونيس الصحفي السابق البالغ من العمر 58 عاماً السلفادور من عام 2009 حتى عام 2014 وأعاد الحزب الذي شكلته الجماعة المتمردة اليسارية السابقة "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" للسلطة لأول مرة، بعد الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد من عام 1980 إلى عام 1992.



وهاجم الرئيس السابق الاتهامات الموجهة له في سلسلة من التعليقات على تويتر الجمعة، وأكد أنه ضحية هجمات سياسية نسقها رجال أعمال ومحافظون.