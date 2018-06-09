انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن الدولي لعامين

مبنى الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:



انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، ألمانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا، لعضوية مجلس الأمن لفترة من عامين، تبدأ في الأول من يناير 2019.



ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة، التي يمكن أن تصدر قرارات ملزمة قانوناً، ويملك سلطة فرض عقوبات والتفويض باستخدام القوة.



وحصلت إندونيسيا على أصوات أكثر من جزر المالديف، لتفوز بالمقعد الوحيد الذي جرى التنافس عليه لمنطقة آسيا والمحيط الهادىء، بحصولها على 144 صوتاً مقابل 46، بينما لم يكن هناك منافس للدول الأربعة المرشحة الأخرى، ويحتاج المرشحون الذين ليس لهم منافس إلى الحصول على أكثر من ثلثي الأصوات إجمالاً بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان هناك 190 صوتاً في الاقتراع الذي تم الجمعة.



وصرحت وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية، في بيان بأن إندونيسيا ستنتهج موقفاً عالمياً شاملاً لمكافحة الإرهاب والتطرف خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن.



وأكدت الوزارة أن "قضايا فلسطين ستكون أيضاً شاغل إندونيسيا خلال عضويتها غير الدائمة".



وحصلت ألمانيا على 184 صوتاً وبلجيكا على 181 وجنوب أفريقيا على 183 وجمهورية الدومنيكان على 184 في أول جولة من التصويت، وتتفق المجموعات الإقليمية عموماً على الدول المرشحة وأصبح التنافس على المقاعد نادراً.



وفي كل عام عادة تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة، خمسة أعضاء جدد في مجلس الأمن، ينضمون إلى خمسة انتخبوا في العام السابق، وإلى الخمس الدائمين الذين لهم حق النقض، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.



والدول الخمس التي ستترك مقاعدها بنهاية العام الحالي، هي هولندا والسويد وإثيوبيا وبوليفيا وقازاخستان.



والمقاعد الخمسة التي لم تكن مطروحة هذا العام، تشغلها ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وبيرو وبولندا.