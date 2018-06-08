ترامب يدعو مجموعة السبع إلى إعادة روسيا إلى صفوفها

الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله مالبيه في كندا للمشاركة في قمة مجموعة السبع الكبرى

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، على ضرورة، إعادة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، رغم إعلان الإليزيه أن هناك إجماعاً أوروبياً على عدم عودة روسيا إلى مجموعة السبع.

وقال ترامب قبل أن يتوجه إلى كندا للمشاركة في قمة المجموعة في مالبيه بمقاطعة كيبيك "طردوا روسيا وعليهم إعادة روسيا لأنه يجب أن تكون روسيا معنا على طاولة المفاوضات".

وكانت روسيا استبعدت من مجموعة الثماني بعد ضمها شبه جزيرة القرم، وأصبحت المجموعة تضم مجدداً سبع دول فقط.

إلى ذلك قال الرئيس ترامب إنه يعتزم الاستفادة من قمة مجموعة الدول السبع لحلّ ما سمّاه بالاتفاقات التجارية غير العادلة مع حلفاء الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على "تويتر" "أتطلع إلى تسوية الاتفاقات التجارية غير العادلة مع دول مجموعة السبع، إذا لم يحدث ذلك، سيكون أفضل".